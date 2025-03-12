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Медведев рассказал о трудностях, которые испытал в начале матча с Полом в Индиан-Уэллсе

Медведев рассказал о трудностях, которые испытал в начале матча с Полом в Индиан-Уэллсе
Даниил Медведев
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Российский теннисист шестая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что ему было непросто ожидать начала матча с Томми Полом в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США). Игроки испытали сложности в начале игры.

«На самом деле, мне кажется, мы оба не слишком хорошо вошли в матч, просто он вошёл в него ещё хуже, чем я. Потому что лежали оба шесть часов, ждёшь в раздевалке, не знаешь, сидеть, лежать, двигаться, ходить, когда кушать, когда спать, смотришь телек, дождь, не дождь, матчи какие-то, в телефон играешь. И не всегда просто войти в матч, и я чувствовал, что, даже несмотря на то что я веду, мои удары не летят так, как я бы хотел, и я рад, что смог во время матча это поймать, играть лучше и лучше, и в принципе вот чем больше матч длился, тем я там лучше подавал, играл слева, справа, и всё такое, поэтому очень доволен», — сказал Медведев в интервью проекту «БОЛЬШЕ!».

Напомним, россиянин обыграл американца со счётом 6:4, 6:0. Теперь счёт в очных противостояниях двух игроков стал 4-1 в пользу Медведева.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 07:55 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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