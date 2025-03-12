Елена Веснина: Медведев находит игру, которая у него была пару лет назад

Победительница трёх турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года, российская теннисистка Елена Веснина высказалась об игре Даниила Медведева в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
«Даниил провёл очень ровный матч за исключением начала первого сета. Очень сложно играть в Америке против местных теннисистов — они всегда играют хорошо у себя дома. У них есть поддержка публики. Однако Даниил всегда хорошо играл в Индиан-Уэллсе, хоть и мы слушали его жалобы каждый год, как ему не нравятся эти корты. Медведев дважды доходил до финала этого турнира.
Для Даниила матч с Полом был очень удачным. Он находит игру, которая у него была пару лет назад: работает подача, играет достаточно активно на задней линии, небольшое количество невынужденных ошибок. Медведев постепенно набирает форму. Дубай был начальным этапом, а сейчас игра Даниила проявляется», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Медведев обыграл американца Томми Пола со счётом 6:4, 6:0. В четвертьфинале соревнований в США Даниил Медведев сыграет с 21-й ракеткой мира из Франции Артюром Фисом.
- 12 марта 2025
-
12:33
-
12:33
-
12:25
-
12:08
-
12:03
-
11:50
-
11:48
-
11:40
-
11:25
-
11:09
-
10:59
-
10:55
-
10:30
-
10:23
-
10:09
-
09:56
-
09:49
-
09:43
-
09:41
-
09:30
-
09:19
-
09:09
-
08:45
-
08:30
-
07:37
-
07:12
-
06:51
-
02:02
-
00:53
-
00:44
-
00:25
-
00:10
- 11 марта 2025
-
23:24
-
22:56
-
22:40