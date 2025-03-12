Елена Веснина: Медведев находит игру, которая у него была пару лет назад

Победительница трёх турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года, российская теннисистка Елена Веснина высказалась об игре Даниила Медведева в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Даниил провёл очень ровный матч за исключением начала первого сета. Очень сложно играть в Америке против местных теннисистов — они всегда играют хорошо у себя дома. У них есть поддержка публики. Однако Даниил всегда хорошо играл в Индиан-Уэллсе, хоть и мы слушали его жалобы каждый год, как ему не нравятся эти корты. Медведев дважды доходил до финала этого турнира.

Для Даниила матч с Полом был очень удачным. Он находит игру, которая у него была пару лет назад: работает подача, играет достаточно активно на задней линии, небольшое количество невынужденных ошибок. Медведев постепенно набирает форму. Дубай был начальным этапом, а сейчас игра Даниила проявляется», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Медведев обыграл американца Томми Пола со счётом 6:4, 6:0. В четвертьфинале соревнований в США Даниил Медведев сыграет с 21-й ракеткой мира из Франции Артюром Фисом.