Медведев рассказал, почему стал больше входить в корт при приёме мяча в Индиан-Уэллсе

Победитель одного турнира «Большого шлема», шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём приёме мяча в матче с Томми Полом на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

— Вопрос по поводу приёма. Кажется, что ты как-то в корт стал больше входить, либо это тоже такие разовые акции конкретно с Полом?

— Это только с ним. У него, наверное, в принципе один из лучших киков в туре. Может быть, он, Алькарас, кто-нибудь там, Шелтон. И поэтому, если бы мячи были быстрые, я бы стоял все матчи далеко. А так с его кика он просто у меня потом не долетает, откуда я стою, как бы на его корт, и даёт ему все возможности и к сетке идти, и справа забегать, и всё такое. Поэтому был такой план, как бы когда-то сработает, когда-то нет, но рад, что сегодня сработал полностью, — сказал Медведев в эфире «Больше!».

Медведев обыграл американца Томми Пола со счётом 6:4, 6:0. В четвертьфинале соревнований в США Даниил Медведев сыграет с 21-й ракеткой мира из Франции Артюром Фисом.