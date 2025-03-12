Даниил Медведев рассказал, что не испугался равного счёта в 1-й партии против Пола

Российский теннисист шестая ракетка мира Даниил Медведев оценил ситуацию во время первого сета в матче с американцем Томми Полом на турнире в Индиан-Уэллсе, когда счёт стал равным — 4:4.

— Что ёкнуло внутри, когда по четыре счёт стал в первой партии?

— На самом деле не очень сильно, потому что здесь и так медленно, и так много брейков. Мне кажется, здесь было уже, может быть, матчей 10, где люди на матч не подавали, на сеты не подавали. А вечером ещё холоднее, ещё медленнее, поэтому было обидно, что нужно всё-таки, даже несмотря на то что там медленно и всё такое, закрывать такие сеты, но я понимал, что это тут такой корт, то есть нужно просто продолжать бороться. И в итоге, в принципе, допустим, потом я не проиграл ни одного приёма на его подаче, ну и, в принципе, ни одного гейма, поэтому просто продолжал бороться, — сказал Медведев в интервью проекту «БОЛЬШЕ!».

Напомним, россиянин обыграл американца со счётом 6:4, 6:0. Теперь счёт в очных противостояниях двух игроков стал 4-1 в пользу Медведева.