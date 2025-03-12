Андреева — о предстоящем матче против Свитолиной: мне понадобятся все детали подготовки

11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мнением о предстоящем матче с украинкой Элиной Свитолиной в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Я никогда не играла против неё, хотя видела, как она играет много матчей на турнирах «Большого шлема» и на турнирах WTA, когда я ещё не была на турах. Я знаю, что она отличный борец и что она старается дотянуться до каждого мяча, сейчас она играет более агрессивно. Мне понадобятся все детали подготовки от Кончиты, это всё, что я могу сказать», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

Ранее Андреева в матче четвёртого круга на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе одержала победу над казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной со счётом — 6:1, 6:2.