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Андреева — о предстоящем матче против Свитолиной: мне понадобятся все детали подготовки

Андреева — о предстоящем матче против Свитолиной: мне понадобятся все детали подготовки
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11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мнением о предстоящем матче с украинкой Элиной Свитолиной в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
13 марта 2025, четверг. 21:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
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Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«Я никогда не играла против неё, хотя видела, как она играет много матчей на турнирах «Большого шлема» и на турнирах WTA, когда я ещё не была на турах. Я знаю, что она отличный борец и что она старается дотянуться до каждого мяча, сейчас она играет более агрессивно. Мне понадобятся все детали подготовки от Кончиты, это всё, что я могу сказать», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

Ранее Андреева в матче четвёртого круга на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе одержала победу над казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной со счётом — 6:1, 6:2.

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