Ига Швёнтек высказалась о разгромной победе над Каролиной Муховой в Индиан-Уэллсе

Экс первая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек прокомментировала победу в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) над чешской спортсменкой Каролиной Муховой. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу польки.

«Я чувствовала, что контролирую ситуацию с самого начала, да и ошибок у меня было немного. Я не хотела позволять Каролине играть в её теннис. Иногда матчи бывают очень странными. Достаточно, чтобы один игрок не чувствовал себя идеально, а другой — отлично, и тогда разница будет намного больше, чем обычно. Мы тренировались вместе неделю назад, и уровень был примерно одинаковым. Сегодня я была достаточно точна и спокойна», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Ига Швёнтек четвёртый год подряд вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.