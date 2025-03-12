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Ига Швёнтек высказалась о разгромной победе над Каролиной Муховой в Индиан-Уэллсе

Ига Швёнтек высказалась о разгромной победе над Каролиной Муховой в Индиан-Уэллсе
Ига Швёнтек
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Экс первая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек прокомментировала победу в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) над чешской спортсменкой Каролиной Муховой. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу польки.

«Я чувствовала, что контролирую ситуацию с самого начала, да и ошибок у меня было немного. Я не хотела позволять Каролине играть в её теннис. Иногда матчи бывают очень странными. Достаточно, чтобы один игрок не чувствовал себя идеально, а другой — отлично, и тогда разница будет намного больше, чем обычно. Мы тренировались вместе неделю назад, и уровень был примерно одинаковым. Сегодня я была достаточно точна и спокойна», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
11 марта 2025, вторник. 21:55 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Ига Швёнтек четвёртый год подряд вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

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