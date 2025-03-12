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«Я в курсе того, что происходит». Швёнтек — о политической ситуации вокруг Украины

«Я в курсе того, что происходит». Швёнтек — о политической ситуации вокруг Украины
Ига Швёнтек
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Польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала политическую ситуацию в мире и вокруг Украины. Она подчеркнула сложность взаимоотношений в современном мире.

«Не думаю, что нахожусь в правильном положении, чтобы говорить о политике. Мы живём в очень сложном мире, и напряжённость очень высока. Я много говорила об Украине, и все знают мою позицию. Я в курсе того, что происходит», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Ранее вторая ракетка мира Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В четвёртом круге она обыграла 15-ю ракетку мира из Чехии Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:1.

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