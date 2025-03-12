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«В Дохе и Дубае мячи были похожи на картошку». Швёнтек — о поражениях на крупных турнирах

«В Дохе и Дубае мячи были похожи на картошку». Швёнтек — о поражениях на крупных турнирах
Ига Швёнтек
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Польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек заявила о плохом качестве мячей на турнирах в Дохе и Дубае, где она не смогла побороться за титул. Она также рассказала о своём отношении к плохим результатам.

«Все злятся, когда проигрывают. Я ожидала лучших результатов от себя и в Дохе, и в Дубае.

В теннисе важно оставить всё позади и сосредоточиться на будущем. У меня это неплохо получается. Я не жду побед на каждом турнире. После Дубая у меня было больше времени для тренировок. В Дохе и Дубае мячи были ужасными, они были похожи на картошку, поэтому я сосредоточилась и тренировалась здесь, чтобы чувствовать себя немного лучше», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

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