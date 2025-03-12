Циньвэнь — 2-я по количеству побед в матчах WTA-1000 среди китаянок с 2009 года

Олимпийская чемпионка 2024 года, девятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь заняла второе место по количеству побед в матчах WTA-1000 среди теннисисток из Китая (61,1%) с момента введения этого формата в 2009 году. Её опережает только соотечественница, победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Ли На (67,7%).

Чжэн Циньвэнь обыграла украинскую спортсменку, 24-ю ракетку мира Марту Костюк и вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Счёт — 6:3, 6:2 в пользу китаянки.

В четвертьфинале соревнований в США Чжэн Циньвэнь сыграет с польской спортсменкой Игой Швёнтек.