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«Стараюсь не думать». Андреева — о том, что предстоит играть против украинской теннисистки

«Стараюсь не думать». Андреева — о том, что предстоит играть против украинской теннисистки
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11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мнением о предстоящем матче против украинской теннисистки Элины Свитолиной в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
13 марта 2025, четверг. 21:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«Конечно, это не легко, я бы сказала, что за это время я сыграла около четырёх-пяти матчей против украинских игроков. Я стараюсь не думать об этом, просто хочу сосредоточиться на своей игре, выполнять свои рутинные действия и помнить, что предстоящий матч не будет лёгким.

Я постараюсь подготовиться к этой встрече так же, как и к любому другому матчу, ничего не изменится для меня. Я выполню свои рутинные действия и буду придерживаться того, что делала всю неделю», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

Андреева в матче четвёртого круга на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе одержала победу над казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной со счётом — 6:1, 6:2.

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