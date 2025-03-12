«Стараюсь не думать». Андреева — о том, что предстоит играть против украинской теннисистки

11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мнением о предстоящем матче против украинской теннисистки Элины Свитолиной в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Конечно, это не легко, я бы сказала, что за это время я сыграла около четырёх-пяти матчей против украинских игроков. Я стараюсь не думать об этом, просто хочу сосредоточиться на своей игре, выполнять свои рутинные действия и помнить, что предстоящий матч не будет лёгким.

Я постараюсь подготовиться к этой встрече так же, как и к любому другому матчу, ничего не изменится для меня. Я выполню свои рутинные действия и буду придерживаться того, что делала всю неделю», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

Андреева в матче четвёртого круга на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе одержала победу над казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной со счётом — 6:1, 6:2.