Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ураган Андреева обрушилась на Индиан-Уэллс». Испанский MD — о победе Мирры над Рыбакиной

«Ураган Андреева обрушилась на Индиан-Уэллс». Испанский MD — о победе Мирры над Рыбакиной
Комментарии

Испанский журналист из Mundo Deportivo Иван Ронда отреагировал на победу россиянки Мирры Андреевой над казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 05:55 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Ураган Андреева обрушилась на Индиан-Уэллс. Никто не может её остановить. Молодая российская теннисистка продолжает показывать впечатляющую игру на калифорнийской земле и прошлой ночью обеспечила себе выход в четвертьфинал, разгромив Елену Рыбакину за чуть больше часа игры», — написал Ронда.

Андреева в матче четвёртого круга на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе одержала победу над казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной со счётом — 6:1, 6:2.

Материалы по теме
«Стараюсь не думать». Андреева — о том, что предстоит играть против украинской теннисистки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android