«Ураган Андреева обрушилась на Индиан-Уэллс». Испанский MD — о победе Мирры над Рыбакиной
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Испанский журналист из Mundo Deportivo Иван Ронда отреагировал на победу россиянки Мирры Андреевой над казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной на турнире в Индиан-Уэллсе (США).
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 05:55 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Мирра Андреева
М. Андреева
«Ураган Андреева обрушилась на Индиан-Уэллс. Никто не может её остановить. Молодая российская теннисистка продолжает показывать впечатляющую игру на калифорнийской земле и прошлой ночью обеспечила себе выход в четвертьфинал, разгромив Елену Рыбакину за чуть больше часа игры», — написал Ронда.
Андреева в матче четвёртого круга на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе одержала победу над казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной со счётом — 6:1, 6:2.
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