«Ураган Андреева обрушилась на Индиан-Уэллс». Испанский MD — о победе Мирры над Рыбакиной

Испанский журналист из Mundo Deportivo Иван Ронда отреагировал на победу россиянки Мирры Андреевой над казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

«Ураган Андреева обрушилась на Индиан-Уэллс. Никто не может её остановить. Молодая российская теннисистка продолжает показывать впечатляющую игру на калифорнийской земле и прошлой ночью обеспечила себе выход в четвертьфинал, разгромив Елену Рыбакину за чуть больше часа игры», — написал Ронда.

Андреева в матче четвёртого круга на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе одержала победу над казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной со счётом — 6:1, 6:2.