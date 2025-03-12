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«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 12 на 13 марта

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 12 на 13 марта
Карлос Алькарас
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В ночь с 12 на 13 марта пройдут матчи очередного игрового дня на хардовом турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием оставшихся поединков четвёртого круга соревнований в США.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Расписание матчей (время московское):

12 марта:
21:00. Брэндон Накашима (США, 3) — Бен Шелтон (США, 11);
22:30. Франсиско Серундоло (Аргентина, 25) — Алекс де Минор (Австралия, 9).

13 марта:
00:00. Джек Дрейпер (Великобритания, 13) — Тейлор Фриц (США, 3);
03:00. Григор Димитров (Болгария, 14) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

Ранее в четвертьфинал турнира вышел россиянин Даниил Медведев.

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