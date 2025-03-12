Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 12 на 13 марта

В ночь с 12 на 13 марта в американском Индиан-Уэллсе состоится седьмой игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием оставшихся поединков четвёртого круга.
Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Расписание матчей (время московское):
12 марта:
21:00. Кори Гауфф (США, 3) — Белинда Бенчич (Швейцария, WC);
22:30. Донна Векич (Хорватия, 19) — Мэдисон Киз (США, 5).
13 марта:
01:00. Арина Соколенко (Беларусь, 1) — Сонай Картал (Великобритания, LL);
02:30. Людмила Самсонова (Россия, 24) — Жасмин Паолини (Италия, 6).
Напомним, ранее в четвертьфинал турнира вышла Мирра Андреева. Там она сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.