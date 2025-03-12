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Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 12 на 13 марта

В ночь с 12 на 13 марта в американском Индиан-Уэллсе состоится седьмой игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием оставшихся поединков четвёртого круга.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Расписание матчей (время московское):

12 марта:

21:00. Кори Гауфф (США, 3) — Белинда Бенчич (Швейцария, WC);

22:30. Донна Векич (Хорватия, 19) — Мэдисон Киз (США, 5).

13 марта:

01:00. Арина Соколенко (Беларусь, 1) — Сонай Картал (Великобритания, LL);

02:30. Людмила Самсонова (Россия, 24) — Жасмин Паолини (Италия, 6).

Напомним, ранее в четвертьфинал турнира вышла Мирра Андреева. Там она сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.