Андреева — об отдыхе между матчами: вернуться, потренироваться, сделать массаж

11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, отдыхает ли она меду матчами или тренируется.

«Если бы мне задали этот вопрос два месяца назад, мой ответ был бы другим. Сейчас я чувствую себя хорошо, мне нравится, что турниры длятся две недели. Хорошо иметь день отдыха между матчами, например, в такие дни, как сегодня, когда заканчиваешь настолько поздно.

Теперь мне нужно вернуться в отель, и, конечно, мне потребуется время, чтобы заснуть. Приятно иметь день отдыха, чтобы не спешить, отдохнуть, вернуться, потренироваться, сделать массаж и восстановиться. Без спешки, в расслабленной обстановке.

Мне нравится здесь всё, это совсем не похоже на турниры, где нужно играть каждый день. Наверное, я всё ещё молода и у меня много энергии, но приятно иметь этот день отдыха», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

Мирра Андреева в матче четвёртого круга турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе одержала победу над казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной со счётом — 6:1, 6:2.