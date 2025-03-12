«Папочка». Руне сделал репост публикации фанатов о победе над Циципасом в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Датский теннисист 13-я ракетка мира Хольгер Руне в социальных сетях сделал репост публикации, в которой пользователь отреагировал на победу датчанина над греком Стефаносом Циципасом в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
11 марта 2025, вторник. 23:15 МСК
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Стефанос Циципас
С. Циципас
«Папочка Руне», — написано в посте.
Фото: Скриншот из социальных сетей
Счёт личных встреч теннисистов стал 4-0 в пользу Руне.
Встреча Руне и Циципаса завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу датчанина. За выход в полуфинал он поспорит с 43-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева (7:6 (7:5), 6:1).
Материалы по теме
Комментарии
- 12 марта 2025
-
18:28
-
17:59
-
17:58
-
17:48
-
17:37
-
17:33
-
17:30
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
14:57
-
14:39
-
14:20
-
14:15
-
13:55
-
13:37
-
13:20
-
13:13
-
12:54
-
12:33
-
12:33
-
12:25
-
12:08
-
12:03
-
11:50
-
11:48
-
11:40
-
11:25
-
11:09
-
10:59
-
10:55
-
10:30
-
10:23
-
10:09
-
09:56