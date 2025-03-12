«Папочка». Руне сделал репост публикации фанатов о победе над Циципасом в Индиан-Уэллсе

Датский теннисист 13-я ракетка мира Хольгер Руне в социальных сетях сделал репост публикации, в которой пользователь отреагировал на победу датчанина над греком Стефаносом Циципасом в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Папочка Руне», — написано в посте.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Счёт личных встреч теннисистов стал 4-0 в пользу Руне.

Встреча Руне и Циципаса завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу датчанина. За выход в полуфинал он поспорит с 43-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева (7:6 (7:5), 6:1).