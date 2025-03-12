«На траве он был просто нелеп». Кирьос неоднозначно высказался в адрес Надаля

Финалист Уимблдона 2022 года и чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос высказался об игре 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля на травяном и хардовом покрытиях.

«Честно говоря, Рафа на траве был просто нелеп. Подача левши, огромные руки… Могу подтвердить, что и на харде он был кошмарен», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

38-летний испанец Рафаэль Надаль завершил карьеру после Кубка Дэвиса в конце ноября 2024 года. Он выиграл 22 турнира «Большого шлема» и 92 титула на уровне ATP. На грунтовом покрытии Надаль взял рекордные 63 трофея.