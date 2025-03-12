«Чувствую себя старым». 21-летний Хольгер Руне — о Фонсеке, Тьене и Фисе

13-я ракетка мира 21-летний датский теннисист Хольгер Руне ответил, как относится к новому поколению игроков в лице Жоао Фонсеки, Лёнера Тьена и Артюра Фиса.

«Сейчас я чувствую себя старым, это странное чувство. Раньше я был самым молодым вместе с Алькарасом, а теперь мы «опытные» игроки. Но для меня это удивительно, это очень мотивирует меня. Фис, Фонсека или Тьен играют в отличный теннис, мне интересно видеть новых игроков, и надеюсь, что очень скоро проведу с ними отличные матчи», — приводит слова Руне Punto de Break.

Напомним, Хольгер Руне на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе вышел в четвертьфинал, где встретится с Таллоном Грикспором из Нидерландов.