Свитолина: психолог помог мне расставить приоритеты, на которые стоит выделять время

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как проводит свободное время на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Стараюсь разделять время между просмотром новостей и восстановлением сил. Или просто отключаюсь от всего. Также уделяю время семье. Здесь моя дочь и Гаэль [Монфис]. Я работала с психологом, и она помогла расставить приоритеты, на которые мне стоит выделять время», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

Напомним, Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США), одержав победу над хозяйкой корта Джессикой Пегулой. Счёт — 5:7, 6:1, 6:2 в пользу украинки. В матче за выход в полуфинал турнира Свитолина встретится с россиянкой Миррой Андреевой.