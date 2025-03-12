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Свитолина: психолог помог мне расставить приоритеты, на которые стоит выделять время

Свитолина: психолог помог мне расставить приоритеты, на которые стоит выделять время
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Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как проводит свободное время на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Стараюсь разделять время между просмотром новостей и восстановлением сил. Или просто отключаюсь от всего. Также уделяю время семье. Здесь моя дочь и Гаэль [Монфис]. Я работала с психологом, и она помогла расставить приоритеты, на которые мне стоит выделять время», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

Напомним, Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США), одержав победу над хозяйкой корта Джессикой Пегулой. Счёт — 5:7, 6:1, 6:2 в пользу украинки. В матче за выход в полуфинал турнира Свитолина встретится с россиянкой Миррой Андреевой.

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