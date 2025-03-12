Руне: в детстве редко был на открытом харде, дольше всего привыкал к этому покрытию

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался об условиях на кортах на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

– Ваша первая победа над топ-10 на открытом харде. Есть ощущение значимости момента?

– Я даже не знал. Не считаю. Конечно, это здорово. Мне кажется, из всех покрытий дольше всего привыкал именно к открытому харду, потому что в Дании играют либо на грунте летом, либо в зале зимой. В детстве редко был на открытом харде. Очень важно хорошо играть на этом покрытии, потому что именно на нём проходит большинство турниров. Мне комфортно. В прошлом году тоже так было. Мне нравятся условия, – сказал Руне на пресс-конференции.

Напомним, Хольгер Руне на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе вышел в четвертьфинал, где встретится с Таллоном Грикспором из Нидерландов.