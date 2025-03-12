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Стефанос Циципас поделился мудрыми мыслями о жизни

Стефанос Циципас поделился мудрыми мыслями о жизни
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Девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас очередной раз поделился мудрым высказыванием на своей странице в социальных сетях.

«Жизнь меняется, когда вы перестаёте гнаться и начинаете притягивать», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Вчера, 11 марта, Циципас не смог выйти в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче четвёртого круга он проиграл датчанину Хольгеру Руне со счётом 4:6, 4:6.

Ранее Циципас стал шестым действующим игроком с титулами всех уровней ATP, не считая турниров «Большого шлема». 1 марта греческий теннисист одержал победу на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

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