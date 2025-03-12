Ресторан, в который инвестировали Роналду и Надаль, закрылся по неизвестным причинам

В Мадриде (Испания) закрылся ресторан итальянской кухни Toto, в который инвестировали 40-летний нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду и 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль. Ресторан проработал три года. Причины закрытия не сообщаются.

Ресторан являлся частью Tatel Group, где, помимо Роналду и Надаля, инвесторами выступили испанские баскетболисты Руди Фернандес и Пау Газоль.

Отметим, дочерние рестораны компании Tatel Group, которые расположены в Дубае и Абу-Даби, пока остаются открытыми. Спортсмены информацию не комментировали.