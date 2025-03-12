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Медведев — об отсутствии Синнера: меня не волнует, на многих турнирах не доходил до него

Медведев — об отсутствии Синнера: меня не волнует, на многих турнирах не доходил до него
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Российский теннисист шестая ракетка мира Даниил Медведев ответил, проще ли для других игроков завоевать титул за время дисквалификации первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Это зависит от того, что по большому счёту отсутствие Синнера, который в последнее время выигрывает, наверное, один из двух турниров, в которых он участвует, а может, и чуть больше, — определённо благоприятно с точки зрения результатов для всех в туре, не только для меня, буквально для всех.

И в то же время, если судить по моим результатам в последнее время, Синнер меня в какой-то степени не волнует, потому что на последних многих, многих турнирах я с ним даже не сталкивался, поскольку не доходил до него. Так что всё зависит от ситуации.

Но мне нравится, как сказал Карлос [Алькарас], что самое главное — это смотреть на себя, стараться делать то, что умеешь лучше всего, выигрывать матчи. Выходишь против Синнера — стараешься победить, состязаяешься с кем-то другим — стараешься выиграть, и это самое главное», — приводит слова Медведева ArabNews.

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