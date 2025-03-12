«Соболенко искала бы еду». Представители тура ответили, с кем бы хотели застрять в пустыне

Представители ATP и WTA ответили пресс-службе турнира в Индиан-Уэллсе, с кем из теннисистов хотели бы застрять в пустыне.
Ига Швёнтек. Пожалуй, выберу Арину Соболенко, потому что она будет, как тигрица. Думаю, она искала бы еду, и мы были бы в безопасности.
Александр Зверев. Новак Джокович. Он — самый известный человек, и все бы сразу пошли его искать.
Даниил Медведев. Карлос Алькарас. Мне кажется, у него есть хорошие навыки выживания.
Карлос Алькарас. Выберу Новака. Я думаю, что он бы смог найти решение.
Фрэнсис Тиафо. Я бы взял Монфиса, потому что мы бы ничего не придумали, это прекрасный выход.
Кори Гауфф. Чувствую, что Роджер был бы хорошим выбором. Выглядит так, будто он был бы спокоен в различных ситуациях и знал бы, что делать.