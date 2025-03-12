«Новый старт». Мартина Тревизан перенесла операцию на ноге

Полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2022, бывшая 18-я ракетка мира итальянская теннисистка Мартина Тревизан сообщила, что перенесла операцию на ноге.

Фото: Из личного архива Мартины Тревизан

«Новый старт. Операция прошла хорошо, теперь мы начинаем восстанавливаться, чтобы стать сильнее, чем когда-либо. Спасибо всем за поддержку, до скорой встречи на корте!» — написала Тревизан в социальных сетях.

На публикацию итальянки отреагировали другие теннисистки.

«Поправляйся скорее», — написала Паула Бадоса.

«Forza, Марти», — отреагировала Сара Эррани.

«Мы надеемся на скорую встречу!!» — оставила комментарий Лючия Бронцетти.

Напомним, Матрина Тревизан не выступала в этом сезоне. Последний раз она выходила на корт на турнире в Цзюцзяне-2024. Тогда в 1/4 финала она уступила Ребекке Шрамковой (3:6, 6:3, 2:6).