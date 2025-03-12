«Теперь я более зрелый». Соперник Медведева — о выступлении в Индиан-Уэллсе

21-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис прокомментировал своё выступление на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Я провёл несколько хороших разговоров с командой. Вероятно, теперь я немного более зрелый. Знаю, что должен бороться до последнего момента. Может быть, поэтому я делаю это сейчас, всё основано на подходе. Год назад я бы подумал, что уже проиграл матч, но чем больше ты выступаешь, тем больше у тебя уверенности. Даже когда вы уступаете, вы знаете, что вам нужно сделать в следующий раз, чтобы победить. Я уверен, что этот опыт сейчас мне очень помогает», — сказал Фис на пресс-конференции.

В четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Фис сыграет с шестой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым.