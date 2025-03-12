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Мурхаус: в деле Синнера не было нарушения правил теннисной антидопинговой программы

Мурхаус: в деле Синнера не было нарушения правил теннисной антидопинговой программы
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Генеральный директор независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) Карен Мурхаус заявила, что в деле первой ракетки мира итальянца Янника Синнера не было нарушения правил теннисной антидопинговой программы.

«Проблемы с коммуникацией, связанные с делом Синнера, возможно, выявили непонимание наших правил, касающихся объявления о положительных тестах и временных отстранениях. Было ошибкой считать, что мы объявляем о положительных тестах, тогда как на самом деле мы объявляем о временных отстранениях. В обоих случаях правила были соблюдены.

Наши правила основаны на Всемирном антидопинговом кодексе, в котором перечислены несколько правонарушений, которые могут быть совершены окружением игрока: врачом, тренером, агентом. Однако большинство нарушений, о которых идёт речь, связаны с намерением использования допинга. В случае с Синнером, согласно полученной нами юридической консультации, не было никаких оснований для преследования кого-либо из его окружения. Не было никакого нарушения правил теннисной антидопинговой программы», — приводит слова Мурхаус Eurosport.fr.

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