«Из-за него я выглядел, как 13-летний». Алькарас вспомнил последний матч с Димитровым

Обладатель четырёх титулов «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящей встрече с болгарином Григором Димитровым в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), вспомнив их матч в 1/4 финала в Майами.
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«Ну, я думал, что он показал невероятный теннис. Не смог найти решение или способ заставить его чувствовать себя некомфортно на корте. Это был действительно отличный матч с его стороны. Сейчас очень расстроен, потому что из-за него я выглядел, как 13-летний. Это безумие. Сказал своей команде, что не знаю, что делать. Не знал его слабых мест. Ничего не знал», — приводит слова Алькараса Wу Love Tennis.
Напомним, в четвертьфинале «Мастерса» в Майами-2024 Григор Димитров обыграл Карлоса Алькараса со счётом 6:2, 6:4. Счёт личных встреч — 3-2 в пользу испанца.
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