«Такую разницу нельзя наверстать за три месяца». Лоренци — о превосходстве Синнера

Бывшая 33-я ракетка мира итальянский теннисист Паоло Лоренци высказался о доминировании первой ракетки мира Янника Синнера над его соперниками Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым.

«Ни у Зверева, ни у Алькараса не было той преемственности, которая была необходима в прошлом году, чтобы идти в ногу с Синнером. Такую разницу нельзя наверстать за три месяца. Трудности, которые мы наблюдаем, могут быть связаны с тем, что оба пытаются быстро прогрессировать, но такие преобразования требуют времени», — приводит слова Лоренци We Love Tennis.

Напомним, сейчас Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в мае на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).