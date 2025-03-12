Даниил Медведев: единственное, о чём прошу, — пусть иногда будут быстрые мячи и корты

Российский теннисист шестая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, в чём для него плюсы и минусы медленных кортов и тяжёлых мячей.

«Для одних игроков это минус, а другим даёт определённые преимущества. И это нормально. Есть медленные мячи — нет проблем, есть медленные корты — нет проблем. Единственное, о чём я прошу, — пусть иногда будут быстрые мячи и корты. Давайте иногда делать быстрые мячи и быстрые корты. Быстрые корты существуют. А быстрые мячи, думаю, больше не существуют.

И это проблема для кого-то из игроков. Поэтому когда некоторые опускаются в рейтинге, мы расстраиваемся, расстраиваемся, расстраиваемся. Нет, для этого есть реальная причина.

В 2023 году мячи уже были такими, и мне удалось выиграть четыре из пяти турниров. Значит, я могу это сделать. Мне нужно много уверенности, много психологической стойкости, которой, возможно, иногда не хватало в последнее время.

Но я могу это сделать. В этом я уверен. Всегда говорил, что это вносит некоторые минусы в мою игру, потому что я знаю свои сильные стороны. Они никуда не исчезают, но медленные мячи усугубляют мои слабые стороны.

Некоторым другим парням это идёт на пользу. Нет ничего страшного в том, что иногда это происходит. Хотел бы, чтобы было 50 на 50. Иногда — быстрые мячи, иногда — медленные. Но сейчас не тот случай. Уже перепробовал много разных вещей: ракетки, струны, что угодно. Некоторые сработали, но на другом турнире они не сработали», — приводит слова Медведева ArabNews.