Каролин Гарсия: если завтра я завершу выступления, то буду гордиться своей карьерой

71-я ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия заявила, что гордится своей профессиональной карьерой в туре.

«Иногда тебе хочется бороться за большие титулы, но не все их выиграют, очевидно. Это тяжело, но я понемногу делала свою работу, поэтому уже могу гордиться карьерой. Если завтра я завершу выступления, то буду гордиться своей карьерой», — сказала Гарсия на пресс-конференции.

Напомним, Гарсия — победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, вторая француженка в истории, выигравшая Итоговый турнир WTA в одиночном разряде, а также победительница 19 турниров WTA.