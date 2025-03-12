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Каролин Гарсия: если завтра я завершу выступления, то буду гордиться своей карьерой

Каролин Гарсия: если завтра я завершу выступления, то буду гордиться своей карьерой
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71-я ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия заявила, что гордится своей профессиональной карьерой в туре.

«Иногда тебе хочется бороться за большие титулы, но не все их выиграют, очевидно. Это тяжело, но я понемногу делала свою работу, поэтому уже могу гордиться карьерой. Если завтра я завершу выступления, то буду гордиться своей карьерой», — сказала Гарсия на пресс-конференции.

Напомним, Гарсия — победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, вторая француженка в истории, выигравшая Итоговый турнир WTA в одиночном разряде, а также победительница 19 турниров WTA.

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