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Борис Беккер высказался о появлении Рафаэля Надаля на подкасте у Энди Роддика

Борис Беккер высказался о появлении Рафаэля Надаля на подкасте у Энди Роддика
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Чемпион шести турниров «Большого шлема» бывший немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на совместный подкаст чемпиона US Open — 2003, экс первой ракетки мира американца Энди Роддика и 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.

«Респект Роддику за интервью с Надалем для его подкаста! Рафа уникален и является одним из самых выдающихся спортсменов! Посетите его академию, это того стоит», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

38-летний испанец Рафаэль Надаль завершил карьеру после Кубка Дэвиса в конце ноября 2024 года. Он выиграл 22 турнира «Большого шлема» и 92 титула на уровне ATP. На грунтовом покрытии Надаль взял рекордные 63 трофея.

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