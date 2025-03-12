«У меня отличные воспоминания о матчах с ним». Руне — о четвёртой победе над Циципасом

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о четвёртой победе над греком Стефаносом Циципасом. В четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) Руне обыграл Циципаса со счётом 6:4, 6:4.

«Считаю, что хорошо принимал подачу, и, очевидно, мы со Стефаносом много раз выступали и тренировались вместе, так что мы очень хорошо знаем игру друг друга. У меня отличные воспоминания о матчах с ним и ценный опыт, полученный после первой игры с ним на Открытом чемпионате Франции в Париже, так что я хорошо знаю свой план встречи и старался его выполнить. Сегодня у меня это хорошо получилось», — сказал Руне на пресс-конференции.

Счёт личных встреч Руне и Циципаса стал 4-0 в пользу датчанина. За выход в полуфинал Индиан-Уэллса он сразится с Таллоном Грикспором из Нидерландов.