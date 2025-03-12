Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«У меня отличные воспоминания о матчах с ним». Руне — о четвёртой победе над Циципасом

«У меня отличные воспоминания о матчах с ним». Руне — о четвёртой победе над Циципасом
Аудио-версия:
Комментарии

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о четвёртой победе над греком Стефаносом Циципасом. В четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) Руне обыграл Циципаса со счётом 6:4, 6:4.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
11 марта 2025, вторник. 23:15 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

«Считаю, что хорошо принимал подачу, и, очевидно, мы со Стефаносом много раз выступали и тренировались вместе, так что мы очень хорошо знаем игру друг друга. У меня отличные воспоминания о матчах с ним и ценный опыт, полученный после первой игры с ним на Открытом чемпионате Франции в Париже, так что я хорошо знаю свой план встречи и старался его выполнить. Сегодня у меня это хорошо получилось», — сказал Руне на пресс-конференции.

Счёт личных встреч Руне и Циципаса стал 4-0 в пользу датчанина. За выход в полуфинал Индиан-Уэллса он сразится с Таллоном Грикспором из Нидерландов.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
«Папочка». Руне сделал репост публикации фанатов о победе над Циципасом в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android