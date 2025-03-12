Гауфф: если захочу выиграть «Ролан Гаррос», мне придётся одолеть Швёнтек

Чемпионка US Open — 2023, третья ракетка мира 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о своих перспективах на титул «Ролан Гаррос».

«Действительно считаю, что я хороший игрок на грунте. Знаю, что если я захочу выиграть «Ролан Гаррос», мне, скорее всего, придётся одолеть Швёнтек. Если учесть мои результаты с ней в прошлом, всё складывалось не в мою пользу. Она невероятно талантлива на любом покрытии, но особенно — на грунте. Чувствую, на «Ролан Гаррос» у меня много незаконченных дел», — приводит слова Гауфф пресс-служба турнира.

Напомним, Гауфф проиграла второй ракетке мира представительнице Польши Иге Швёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2022 со счётом 1:6, 3:6.