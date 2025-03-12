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Медведев — о жажде побед: немного скучаю по этому чувству, но стараюсь вернуть его себе

Медведев — о жажде побед: немного скучаю по этому чувству, но стараюсь вернуть его себе
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Российский теннисист шестая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что больше всего им движет любовь к соревнованиям, и она никогда не ослабевала.

«Когда играю хорошо, то являюсь одним из лучших теннисистов мира. И я хочу снова нащупать это состояние. Мне нравится соревноваться. Только что пришёл из зала и вижу, как за тремя столами играют в карты, и все они хотят победить. Так и мы.

Мы играем в игры, PlayStation, карты, кто-то разговаривает по телефону. Даже когда мне предстоит поездка на машине, если она длится больше трёх-четырёх часов, мы стараемся найти игры, в которых можно посостязаться, когда едешь в машине, ну, например, давайте посчитаем, не знаю, жёлтые машины, что угодно.

Так что для меня это соревнование. Люблю выигрывать и немного скучаю по этому чувству, но стараюсь вернуть его себе», — приводит слова Медведева ArabNews.

Напомним, Даниил Медведев в 2024 году завершил сезон без титулов впервые с 2017 года.

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