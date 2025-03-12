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«Тут и чёрт голову сломает». Турсунов предположил исход игрового дня в Индиан-Уэллсе

«Тут и чёрт голову сломает». Турсунов предположил исход игрового дня в Индиан-Уэллсе
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Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов поделился ожиданиями от матчей четвёртого круга на турнире в Индиан-Уэллсе среди мужчин и женщин, которые проходят в ночь с 12 на 13 марта.

«Лечу за свежими узбекскими лимонами, которые заслужил после вчерашнего. Будет жёсткий диалог с Леной, Джессикой и Томми. Нельзя так подводить!

У ребят я выбираю: Алькарас, Де Минор (когда-то этот Серундоло должен уже проиграть!), Шелтона. И достаточно ровный матч, но голосую за Дрейпера. Уповаю на его форму и тот факт, что он левша, хотя он это не всегда использует по назначению.

У девочек: Соболенко. А вот другие три пары очень ровные. Тут и чёрт голову сломает… Нет уверенности ни в ком настолько, чтобы выбрать без колебаний, поэтому выберу по чуйке: Бенчич, Самсонова, Киз. Посмеёмся вместе над итогами завтра!» — написал Турсунов в своём телеграм-канале.

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