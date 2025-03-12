Павел Котов уступил Жоао Фонсеке на старте турнира серии «челленджер» в Финиксе

Российский теннисист 102-я ракетка мира Павел Котов не смог выйти во второй круг турнира серии «челленджер» в Финиксе (США). В матче первого раунда он проиграл 80-й ракетке мира бразильцу Жоао Фонсеке со счётом 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. За это время Котов подал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Фонсеки одна подача навылет, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

Турнир проходит с 11 по 16 марта параллельно с «Мастерсом» в Индиан-Уэллсе. Действующим чемпионом соревнований является португалец Нуну Боржеш. Во втором раунде Фонсека сыграет с немцем Ян-Леннардом Штруффом.