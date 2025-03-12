Руне — о поддержке болельщиков в Индиан-Уэллсе: видеть датский флаг — фантастика

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о поддержке болельщиков на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

«Это фантастика. Считаю, что на этом турнире я получил много любви и огромную поддержку. Думаю, что зрители очень уважительны. Они поддерживают хороший теннис и приходят сюда, чтобы посмотреть хорошие матчи. Стараюсь бороться и делать всё, что в моих силах. Несомненно, видеть датский флаг, о котором упомянули, и людей из Дании, приехавших сюда посмотреть на мою игру, — это фантастика», — сказал Руне на пресс-конференции.

Напомним, Хольгер Руне на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе вышел в четвертьфинал, где встретится с Таллоном Грикспором из Нидерландов.