Берреттини — о допинг-контроле: нужно сообщать, где вы будете спать и где вас найти утром

Финалист Уимблдона-2021, 29-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, как устроен процесс допинг-контроля в туре.

«Каждый день вам нужно сообщать в приложении адрес, где вы будете спать и где вас можно будет найти утром следующего дня для возможной проверки. Если вы пропустите проверку, вам выдадут предупреждение, срок действия которого истекает через календарный год. Если вы накопите три предупреждения за сезон, автоматически активируется дисквалификация на полтора года.

Со мной это произошло однажды, когда они позвонили мне и сказали, что были у меня дома в Монте-Карло, а я был в Берлине и получил предупреждение. В течение года я прохожу около 30 проверок», — сказал Берреттини на Podcast Tintoria.