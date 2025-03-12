«Вместе нам всегда сложнее». Димитров — о предстоящем матче с Алькарасом в Индиан-Уэллсе

15-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров высказался о предстоящей встрече с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в четвёртом круге Индиан-Уэллса (США).

«Мне нравится наблюдать за его игрой. Он такой цельный, у него полный набор ударов и он владеет всеми возможными. Но то же самое касается и меня. Поэтому я думаю, что когда мы играем вместе, нам обоим всегда немного сложнее, потому что у нас много общего. Но в то же время мы два совершенно разных типа игроков. Мне нравится играть против него на всех покрытиях. Игра против Карлоса очень помогла мне понять, в каком состоянии я нахожусь физически и психологически, а также с точки зрения моих ударов, потому что он очень хорошо бьёт», — приводит слова Димитрова We Love Tennis.