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Мэдисон Киз призналась, что не имеет увлечений, кроме тенниса

Мэдисон Киз призналась, что не имеет увлечений, кроме тенниса
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Чемпионка Australian Open — 2025, пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз призналась, что не имеет увлечений за пределами корта.

«Я не думаю, что я авторитет в чём-либо кроме тенниса. Никто не должен слушать то, о чём я говорю. Обычно, я просто импровизирую», — сказала Киз, общаясь с пресс-службой турнира в Индиан-Уэллсе.

Напомним, 25 января Киз завоевала дебютный титул чемпионки турнира «Большого шлема». В финале Australian Open — 2025 29-летняя Киз (на тот момент 14-я ракетка мира) со счётом 6:3, 2:6, 7:5 обыграла прошлогоднюю чемпионку, первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (1).

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