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Даниил Медведев — о Жозе Моуринью: очень нравится его сарказм, всегда в точку

Даниил Медведев — о Жозе Моуринью: очень нравится его сарказм, всегда в точку
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Российский теннисист шестая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что ему нравится сарказм главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью.

«Мне определённо нравится Жозе Моуринью. Нравится, как он говорит. Он — король сарказма. Я иногда бываю таким, но в какой-то степени не люблю делать это во время прессы. Могу быть таким, но в прессе стараюсь быть более серьёзным. Но мне очень нравится его сарказм. Он всегда в точку. Потому что есть сарказм, на который ты смотришь и думаешь, что это глупо, а он [Моуринью] попадает в точку в 99% случаев.

Дело в том, что прессе я говорю то, что думаю. А на корте иногда говорю то, что на самом деле не думаю. Просто из-за адреналина, давления момента иногда говорю вещи, которые после игры могу чётко сказать: я так не думал, это неправда», — приводит слова Медведева ArabNews.

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