Бен Шелтон вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Накашиму
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12-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. В матче четвёртого круга он уверенно обыграл соотечественника Брэндона Накашиму. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:1.
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 21:10 МСК
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|1
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|6
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Матч продолжался 1 час 34 минуты. Шелтон сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету его соперника ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четыёх.
В следующем круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Бен Шелтон сыграет с победителем матча Джек Дрейпер (Великобритания) — Тейлор Фриц (США).
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