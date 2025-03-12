Бен Шелтон вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Накашиму

12-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. В матче четвёртого круга он уверенно обыграл соотечественника Брэндона Накашиму. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:1.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. Шелтон сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету его соперника ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четыёх.

В следующем круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Бен Шелтон сыграет с победителем матча Джек Дрейпер (Великобритания) — Тейлор Фриц (США).