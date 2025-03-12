Шелтон стал самым молодым американцем, вышедшим в 1/4 финала Индиан-Уэллса с 2004 года

22-летний Бен Шелтон стал самым молодым четвертьфиналистом турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе со времён Энди Роддика в 2004 году.

В матче четвёртого круга 12-я ракетка мира Шелтон уверенно обыграл соотечественника Брэндона Накашиму. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:1.

В следующем круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Бен Шелтон сыграет с победителем матча Джек Дрейпер (Великобритания) — Тейлор Фриц (США).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.