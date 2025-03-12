Шелтон стал самым молодым американцем, вышедшим в 1/4 финала Индиан-Уэллса с 2004 года
Поделиться
22-летний Бен Шелтон стал самым молодым четвертьфиналистом турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе со времён Энди Роддика в 2004 году.
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 21:10 МСК
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Бен Шелтон
Б. Шелтон
В матче четвёртого круга 12-я ракетка мира Шелтон уверенно обыграл соотечественника Брэндона Накашиму. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:1.
В следующем круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Бен Шелтон сыграет с победителем матча Джек Дрейпер (Великобритания) — Тейлор Фриц (США).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 марта 2025
-
23:33
-
23:25
-
22:58
-
22:57
-
22:40
-
22:28
-
22:00
-
21:51
-
21:51
-
21:39
-
21:30
-
21:19
-
20:59
-
20:56
-
20:49
-
20:47
-
20:35
-
20:14
-
20:01
-
19:56
-
19:39
-
19:39
-
18:58
-
18:55
-
18:49
-
18:41
-
18:28
-
17:59
-
17:58
-
17:48
-
17:37
-
17:33
-
17:30
-
16:30
-
16:15