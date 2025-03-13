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«Он должен быть защищён». Бинаги рассказал, какие условия подготовят для Синнера в Риме

«Он должен быть защищён». Бинаги рассказал, какие условия подготовят для Синнера в Риме
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Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги рассказал, какие условия подготовят для первой ракетки мира итальянца Янника Синнера на «Мастерсе» в Риме (Италия). Сейчас Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го.

«Синнер больше не может жить в Италии. Его останавливают для фотографий и автографов, он всегда доступен, и это усугубляет проблему. По примеру Джоковича, о котором он просил нас в предыдущие годы, мы решили создать для него «Форт Апачи», место, где он может готовиться к матчу и расслабляться, стараясь тратить меньше энергии. Мы предоставим Яннику небольшую часть нашей гостиной в Foro Italico, если он захочет, поскольку мы считаем, он должен быть защищён, чтобы экономить энергию», — приводит слова Бинаги Eurosport.It.

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