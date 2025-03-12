Белинда Бенчич вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Кори Гауфф
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Олимпийская чемпионка 2020 года в одиночном разряде, 58-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В четвёртом круге она обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 21:10 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
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Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. В её рамках Бенчич ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Гауфф четыре эйса, восемь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух заработанных.
За выход в полуфинал Бенчич поспорит с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Мэдисон Киз (США).
Комментарии
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