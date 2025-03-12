Шелтон: титул «Мастерса» — моя главная цель в этом году

12-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. В матче четвёртого круга он уверенно обыграл соотечественника Брэндона Накашиму — 7:6 (8:6), 6:1.

«Чувствую себя уверенно. Очевидно, четвертьфинал — большое достижение для меня. Конечно, хочу сохранить такой настрой. Я работаю над собой, совершенствуюсь и иду дальше на крупных турнирах. Ранее я добился определённых успехов на турнирах «Большого шлема». Титул «Мастерса» — моя главная цель в этом сезоне. В течение года их так много, а ставки высоки. Я действительно рад, что вышел в четвертьфинал, но стремлюсь к большему», — сказал Шелтон в интервью на корте.

В следующем круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Бен Шелтон сыграет с победителем матча Джек Дрейпер (Великобритания) — Тейлор Фриц (США).