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Шелтон: титул «Мастерса» — моя главная цель в этом году

Шелтон: титул «Мастерса» — моя главная цель в этом году
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12-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. В матче четвёртого круга он уверенно обыграл соотечественника Брэндона Накашиму — 7:6 (8:6), 6:1.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 21:10 МСК
Брэндон Накашима
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		1
7 8 		6
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Чувствую себя уверенно. Очевидно, четвертьфинал — большое достижение для меня. Конечно, хочу сохранить такой настрой. Я работаю над собой, совершенствуюсь и иду дальше на крупных турнирах. Ранее я добился определённых успехов на турнирах «Большого шлема». Титул «Мастерса» — моя главная цель в этом сезоне. В течение года их так много, а ставки высоки. Я действительно рад, что вышел в четвертьфинал, но стремлюсь к большему», — сказал Шелтон в интервью на корте.

В следующем круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Бен Шелтон сыграет с победителем матча Джек Дрейпер (Великобритания) — Тейлор Фриц (США).

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