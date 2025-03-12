Бенчич — шестая в истории обладательница уайлд-кард, вышедшая в 1/4 финала Индиан-Уэллса

Олимпийская чемпионка 2020 года в одиночном разряде, 58-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала шестой обладательницей уайлд-кард, вышедшей в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США) с момента его основания в 1989 году.

Ранее таким достижением могли похвастаться Елена Бовина (2001), Мартина Хингис (2006), Серена Уильямс (2015), Бьянка Андрееску (2019) и Каролина Возняцки (2024).

В четвёртом круге Белинда Бенчич обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 3:6, 6:3, 6:4. За выход в полуфинал Бенчич поспорит с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Мэдисон Киз (США).