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«Я уже победила в жизни». Белинда Бенчич — об успехах после возвращения из декрета

«Я уже победила в жизни». Белинда Бенчич — об успехах после возвращения из декрета
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Олимпийская чемпионка 2020 года в одиночном разряде, 58-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич высказалась о возвращении в тур после декрета. В среду, 12 марта, Бенчич вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 21:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

— Ты показываешь мамам, что можешь сделать всё.
— Всегда говорю себе, что не важно, выиграю этот матч или нет, я уже победила в жизни. У меня прекрасная семья. Я очень благословлена, — сказала Бенчич в интервью на корте.

В четвёртом круге Бенчич обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 3:6, 6:3, 6:4. За выход в полуфинал Бенчич поспорит с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Мэдисон Киз (США).

Напомним, швейцарская теннисистка стала матерью в апреле прошлого года. В этом сезоне Бенчич стала чемпионкой турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

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