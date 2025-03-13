«Я уже победила в жизни». Белинда Бенчич — об успехах после возвращения из декрета

Олимпийская чемпионка 2020 года в одиночном разряде, 58-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич высказалась о возвращении в тур после декрета. В среду, 12 марта, Бенчич вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

— Ты показываешь мамам, что можешь сделать всё.

— Всегда говорю себе, что не важно, выиграю этот матч или нет, я уже победила в жизни. У меня прекрасная семья. Я очень благословлена, — сказала Бенчич в интервью на корте.

В четвёртом круге Бенчич обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 3:6, 6:3, 6:4. За выход в полуфинал Бенчич поспорит с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Мэдисон Киз (США).

Напомним, швейцарская теннисистка стала матерью в апреле прошлого года. В этом сезоне Бенчич стала чемпионкой турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).