«Павел — отличный игрок». Фонсека — о победе над Котовым в рамках «челленджера» в Финиксе

80-я ракетка мира бразилец Жоао Фонсека прокомментировал победу над 102-м номером мирового рейтинга россиянином Павлом Котовым в первом круге турнира серии «челленджер» в Финиксе (США).

«Знал, что Павел — отличный игрок, потрясающий боец. Мне нужно было приложить все усилия, чтобы победить сегодня, и я действительно преуспел с самого начала матча. Доволен тем, как мне удалось сыграть. Я полностью сосредоточился на своей подаче. Это то, над чем мы много работали без перерывов», — приводит слова Фонсеки пресс-служба ATP.

Турнир проходит с 11 по 16 марта параллельно с «Мастерсом» в Индиан-Уэллсе. Действующим чемпионом соревнований является португалец Нуну Боржеш. Во втором раунде Фонсека сыграет с немцем Ян-Леннардом Штруффом.