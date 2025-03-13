Бенчич выиграла 10 из 11 последних матчей и второй раз в сезоне победила игрока из топ-5

Олимпийская чемпионка 2020 года в одиночном разряде, 58-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич выиграла 10 из последних 11 матчей. Она второй раз в сезоне обошла представительницу топ-5. На турнире в Абу-Даби она победила Елену Рыбакину из Казахстана, которая занимала пятое место.

В четвёртом круге Белинда Бенчич обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 3:6, 6:3, 6:4. За выход в полуфинал Бенчич поспорит с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Мэдисон Киз (США). По итогам турнира Белинда вернётся в топ-50.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой является Ига Швёнтек из Польши.