Бенчич выиграла 10 из 11 последних матчей и второй раз в сезоне победила игрока из топ-5
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Олимпийская чемпионка 2020 года в одиночном разряде, 58-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич выиграла 10 из последних 11 матчей. Она второй раз в сезоне обошла представительницу топ-5. На турнире в Абу-Даби она победила Елену Рыбакину из Казахстана, которая занимала пятое место.
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 21:10 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
В четвёртом круге Белинда Бенчич обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 3:6, 6:3, 6:4. За выход в полуфинал Бенчич поспорит с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Мэдисон Киз (США). По итогам турнира Белинда вернётся в топ-50.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой является Ига Швёнтек из Польши.
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